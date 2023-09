Die Deutsche Bank baut ihr Privatkundengeschäft erneut um. Nachdem Lars Stoy, alter und neuer Leiter der Privatkundenbank Deutschland, gestern intern einige Umstellungen verkündete (s. unseren Spezialbericht v. 27.9.), besteht dringender Bedarf, das Ganze sorgfältig auszuklamüsern. Daher zunächst ein kurzer Exkurs in die alte Welt.Als Claudio de Sanctis im Juli Karl von Rohr als Vorstand für das Privatkundengeschäft beerbte, war dieses quasi zweigeteilt: Es gab die International Private Bank (IPB), die erst 2020 errichtet worden war und bis dato de Sanctis als Leiter unterstand, sowie die Privatkundenbank Deutschland, geleitet von Lars Stoy. Beide Bereiche wurden nun zusammengelegt und neu aufgeteilt: zum einen in vier Marktbereiche (Deutschland; Italien/Spanien/Belgien; Zentraleuropa/USA; Emerging Markets), zum anderen in die Segmente Wealth Management, Private Banking und Personal Banking. Stoy ist folglich Herr über den deutschen Markt. Die Leitung für das neu geschaffene deutsche Personal Banking, ...

