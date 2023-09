Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S5/49: ams Osram sagt all das, was Aktionäre derzeit nicht hören wollen, Aktie minus 20 ProzentDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/49 geht es u.a. um einen Bad News Cocktail bei ams Osram ohne eine Gewinnwarnung zu geben, die Aktie verliert 20 Prozent. Nebenwerte haben es aktuell nicht leicht. Für das eigentlich für nächste Woche geplante Aktienturnier ist kurzfristig der Presenter ausgefallen. Wer mag? Weitere News zu Porr, Kostad, Kontron, Research zu ...

