Advanced Blockchain verbessert Ergebnis im ersten Halbjahr 2023 deutlich



Advanced Blockchain verbessert Ergebnis im ersten Halbjahr 2023 deutlich Umsatz: 1,2 Mio. €

EBIT: 0,5 Mio €

Netto-Liquidität: mehr als 0,3 Mio. € 29. September 2023 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Industrie, hat sich im ersten Halbjahr planmäßig entwickelt. Der Umsatz erreichte in den ersten sechs Monaten 2023 1,2 Mio. € (H1 2022: 23,4 Mio. €). Das Vorjahr war geprägt von OTC-Tokentransaktionen und strategischen Erweiterungen des Geschäftsmodells. Das EBIT verbesserte sich dagegen deutlich auf 0,5 Mio. € (H1 2022: -0,5 Mio. €). Die Nettoliquidität lag Ende Juni 2023 bei über 0,3 Mio. €. Im ersten Halbjahr 2023 hat Advanced Blockchain rund 3 Mio. Euro in vielversprechende Projekte und disruptive Technologien investiert. Simon Telian, CEO von Advanced Blockchain kommentiert: "Bei einer anhaltend hoch-volatilen Entwicklung des Kryptomarktes konnten wir das Ergebnis wie geplant deutlich verbessern. Wir setzen als Innovationsführer in der Branche konsequent unseren Weg fort, mit klarem Fokus auf Margen und Effizienzsteigerung. Wir sind der festen Überzeugung, dass blockchain-orientierte Geschäftsmodelle ein enormes Wachstumspotential haben. Jüngste Entwicklungen in der europäischen Regulierung unterstützen unsere Einschätzung." Zum 31. Mai 2023 hat Advanced Blockchain erstmalige eine Bewertung der Top10-Portfoliowerte durchführen lassen, welche die Investmenterfolge des Unternehmens belegt. Die externe und unabhängige Bewertung der Top10-Portfoliowerte ergab eine Gesamtbewertung von EUR 39,65 Mio. basierend auf Anschaffungskosten von EUR 4,7 Mio. Damit werden erstmals in der deutschen Blockchain-Industrie Tokenwerte in die Portfoliobewertung einbezogen. Im Geschäftsjahr 2023 bleibt Advanced Blockchain weiterhin konzentriert auf nachhaltiges Wachstum, bei einem gleichzeitigen Fokus auf die Kostenstrukturen. Das Unternehmen erwartet Erträge aus Tokentransaktionen (insbesondere OTC-Geschäfte) und die mögliche Realisierung von Investments im Rahmen von bevorstehenden Tokenlaunches (TGE). Aufgrund der aktuellen Nachfragesituation geht das Management weiterhin von einem Umsatz in Höhe von 5 Mio. Euro im Gesamtjahr 2023 aus. Das Ergebnis sollte sich im Vergleich zum Vorjahr signifikant verbessern. Der Halbjahresbericht 2023 steht als Download zur Verfügung unter https://www.advancedblockchain.com/investor-relations.

IR@advancedblockchain.com Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/ .



