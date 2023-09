Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der deutliche Rückgang der deutschen Inflationsrate auf 4,5% hat nicht, wie erhofft, für Unterstützung am Rentenmarkt gesorgt, so die Analysten der Helaba.Zwar zeichne sich auch auf EWU-Ebene ein nachlassender Preisdruck ab, mit einer positiven Überraschung würden die Analysten aber nicht rechnen. Zudem verunsichere der hohe Ölpreis, wenngleich sich dieser im gestrigen Handelsverlauf deutlich abgeschwächt habe und für eine Erleichterung gesorgt habe. Die Volatilität an den Märkten sei hoch und am Aktienmarkt sei es nach einer neuerlichen Schwächephase zu einer Erholung gekommen. Auch der Euro habe zulegen können. ...

