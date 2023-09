Die Aktien von Merck KGaA können sich am heutigen Freitagmorgen im Einklang mit dem Gesamtmarkt erholen und zeigen sich aktuell direkt am 10er-EMA mit einer bisher bullischen Tageskerze. Der übergeordnete Abwärtstrend ist aber weiterhin intakt. Es wurde eine neue Long-Position bei 158,00 Euro eröffnet, die bisher noch im Rennen ist. Der Stopp befindet sich bei 154,00 Euro und wird auf 158,50 Euro in den Gewinn hochgezogen. Das Kursziel liegt unverändert ...

