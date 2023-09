EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

Über 20 branchenspezifische Lösungen im Baukastensystem Stuttgart, 29. September 2023 - 30 Prozent Wachstum erzielte GFT mit künstlicher Intelligenz (KI) schon 2022. Jetzt intensiviert der Digitalisierungskonzern seinen Fokus auf diese Zukunftstechnologie. Über 200 KI-Projekte hat GFT in den vergangenen Jahren für seine Kunden umgesetzt. 2022 allein wurden 50 Mio. € Umsatz mit KI und Datenplattformen erzielt. Um die rasant wachsende Kundennachfrage nach prädiktiver und generativer KI-Technologie optimal zu bedienen, führt das Unternehmen jetzt GFT AI.DA Marketplace ein, wobei AI.DA für Artificial Intelligence & Data steht. Mit einer umfassenden Bibliothek von Anwendungsfällen, sowie Methodiken, Referenzarchitekturen und vorkonfigurierten Lösungen beschleunigt GFT AI.DA Marketplace die Konzeption und Implementierung KI-basierter Anwendungen. Zudem baut GFT seine einschlägige Kompetenz weiter aus: Über ein breit angelegtes internes "AI first"-Programm werden alle GFT Talente im Umgang mit KI geschult. Das soll die Produktivität in allen Bereichen des Unternehmens erhöhen. "Unsere Kunden haben in den vergangenen Jahren viel in die Modernisierung ihrer Plattformen investiert. Mit intelligenten KI-Lösungen können sie deren Nutzen nun exponentiell steigern," so Marika Lulay, CEO von GFT. "Mit GFT AI.DA Marketplace helfen wir Kunden bei der grundlegenden Herausforderung, die richtige Kombination an KI-Lösungen auszuwählen. Wir integrieren die Nutzung von Datenplattformen, um die Produktivitat zu steigern, aber ebenso auch das Erlebnis für die Endnutzer zu verbessern." Intelligenter Agent Ein Beispiel für das Potenzial der neuen KI-Lösungen innerhalb von GFT AI.DA Marketplace ist der GFT Banking Agent. Dieser virtuelle Assistent ermöglicht es Bankkunden, nahezu alle Bankgeschäfte zeitsparend in Umgangssprache abzuwickeln. Banken wiederum können damit ihren Kundenservice wesentlich verbessern und gleichzeitig die Effizienz steigern. Innerhalb von drei Monaten, so GFT, kann man die Lösung implementieren. Weitere Highlights im modularen Baukastensystem von GFT AI.DA Marketplace: GFT Visual Inspection macht die Qualitätskontrolle schnell, einfach und effektiv.

GFT Fraud Detection spürt unberechtigte Zahlungen auf und verhindert sie.

GFT AI Impact Beta vereinfacht und beschleunigt die Softwareproduktion. Bei der Einführung solcher Lösungen profitieren die Kunden von der tiefen technologischen Expertise sowie der jahrelangen Erfahrung von GFT mit KI-Projekten. Hierfür kooperiert GFT auch mit renommierten Partnern wie Google Cloud, Microsoft Azure, oder Amazon Web Services. Damit sind maximale Effizienz und Sicherheit bei der Integration von KI-Lösungen in IT-Infrastrukturen gewährleistet. Cloud, Daten und KI zentrale Treiber der digitalen Transformation Unternehmen benötigen KI-Technologie, um den größten Nutzen aus den riesigen, wertvollen Datenmengen zu ziehen, die sie verwalten. Um die KI-Algorithmen mit Daten zu speisen, ist wiederum eine moderne Cloud-Infrastruktur erforderlich. Cloud, Daten und KI sind somit die zentralen Wachstumstreiber für die digitale Unternehmenstransformation.1 GFT deckt mit seiner umfangreichen Expertise in Cloud, Data und KI alle Schlüsseltechnologien ab. Enormes Marktpotenzial für KI Eine aktuelle Prognose der International Data Corporation (IDC) zeigt, dass Unternehmen im Jahr 2023 weltweit rund 154 Milliarden US-Dollar für KI, einschließlich Software, Hardware und Dienstleistungen für KI-zentrierte Systeme, ausgeben werden. Das entspricht einem Anstieg von rund 27 Prozent gegenüber 2022. Die fortschreitende Integration von KI in eine breite Palette von Produkten wird im Prognosezeitraum 2022-2026 zu einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 27 Prozent führen. 2026 soll das Marktvolumen bereits die Marke von 300 Milliarden US-Dollar übersteigen.2 Agile Wachtumsstrategie geht über KI hinaus GFT antizipiert Zukunftstrends frühzeitig. Um das Marktpotenzial zu nutzen, entwickelt das Unternehmen Ideen und Lösungen, bevor Technologien in der Breite angewendet werden. Die Kunden des Unternehmens sind so unter den Ersten, die neue Trends produktiv nutzen können. Neben KI konzentriert sich GFT zum Beispiel aktuell auf Lösungen für die Finanzbranche auf der Basis von Distributed-Ledger-Technologie (DLT) . "Für unsere Kunden wie auch uns selbst ermöglicht KI einen Quantensprung hin zu noch höherer Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit," resümiert Marika Lulay. "Mit GFT AI.DA Marketplace wird es noch einfacher, genau die richtige Technologie - sei es prädiktiv oder jetzt auch zunehmend generativ - im Unternehmensalltag nutzbar zu machen." Erfahren Sie mehr über GFT AI.DA Marketplace .

1 Gartner, Prognosen 'Worldwide Public Cloud End-User Spending', April 2023 2International Data Corporation Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide, March 2023 Diese Pressemitteilung steht auch im GFT Newsroom zum Download bereit. Ihre Kontakte

