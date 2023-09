Köln (ots) -Zum 24. Mal wurde am Mittwoch- und Donnerstagabend der Deutsche Fernsehpreis verliehen. RTL Deutschland sicherte sich dabei insgesamt fünf Auszeichnungen - und damit zwei Fernsehpreise mehr als noch im Vorjahr -, von denen zwei an RTL, einer an VOX und zwei an RTL+ gingen.Insgesamt 18 Nominierungen konnte RTL Deutschland im Vorhinein verbuchen - und damit vier Nominierungen mehr als noch 2022: RTL war elf Mal, VOX und RTL+ jeweils drei Mal und ntv einmal nominiert.Freuen über einen der begehrten Fernsehpreise darf sich die RTL+ Serie "That's my Jam mit Bill und Tom Kaulitz" (RTL+/SEO Entertainment), die die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" abräumten. Mit "Sterben für Anfänger (RTL+/I&U TV Produktion)" wurde ein weiteres RTL+ Format in der Kategorie "Bestes Infotainment" gekürt. Die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" konnte sich der RTL-Unterhaltungsklassiker "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL/ITV Studios Germany) sichern. Auch VOX darf jubeln: "Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" (VOX/Vitamedia Film) gewann in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" einen der begehrten Preise.Bereits am Mittwoch in der Kölner "Nacht der Kreativen" erhielt Mark Achterberg den Deutschen Fernsehpreis in der Personenkategorie "Beste Regie Unterhaltung" für u.a. "Let's Dance" (RTL/Seapoint/BBC Studios).Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm & Marken RTL Deutschland: "Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Fernsehpreises. Dass wir in diesem Jahr gleich fünf Auszeichnungen sowohl für kreative, neue Formate als auch für zwei Unterhaltungsklassiker erhalten haben, ist eine großartige Anerkennung für unsere Programmmacher bei VOX, RTL und RTL+ und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei RTL Deutschland. Denn nur gemeinsam im Team sind solche Erfolge möglich. Wir sind damit der einzige Anbieter, der Preise für TV und Streaming gewonnen hat. Das unterstreicht einmal mehr, dass wir als RTL Deutschland mit unserer Contentstrategie auf dem richtigen Weg in die Zukunft sind."Eine Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer entschied im Vorhinein über die Auszeichnungen für Programme, die im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 liefen.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katrin Bechtoldt: Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deJasmin Menzer: Leiterin Bildredaktion | T: +49 221-456-74281 | jasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5614875