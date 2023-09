Die Wienerberger AG reüssiert mit ihrem ersten Sustainability-Linked Bond: So platziert der österreichische Dachziegelspezialist erfolgreich einen an vordefinierte Nachhaltigkeitsziele gekoppelten Corporate Bond 2023/28 im Gesamtvolumen von 350 Mio. EUR. Laut der Wienerberger AG ist es zudem die erstmalige Platzierung eines Sustainability-Linked Bonds mit Retailbeteiligung am österreichischen Kapitalmarkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...