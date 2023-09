NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Die am 19. Oktober anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Pharma- und Laborausrüsters belegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für Sartorius und die Tochter Sartorius Stedim Biotech, die am selben Tag ihre Zahlen veröffentlicht, lägen unter den Konsensprognosen. Dass beide Unternehmen ihren Ausblick am unteren Ende der bisherigen Zielspannen konkretisieren könnten, käme für den Markt aber wohl nicht ganz unerwartet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

