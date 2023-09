NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Yara von 334 auf 345 norwegischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe vor den Drittquartalszahlen seine Schätzungen für den Düngerkonzern angehoben, liege aber immer noch unter den Konsensprognosen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig habe sich die Wirtschaftlichkeit verbessert, auf mittlere Sicht müsse Yara die Ammoniak-Kapazitäten in Europa aber ersetzen, was auf der Aktie laste. Den dafür nötigen Finanzierungsaufwand spiegele die Bewertung nicht wider. Daher bevorzuge er den auf "Buy" hochgestuften Konkurrenten Oci./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 19:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / 19:19 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010208051

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken