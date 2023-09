Zürich (www.fondscheck.de) - Im Jahr des 25-jährigen Jubiläum des ersten nachhaltigen Aktienfonds wächst die Swisscanto Sustainable-Produktlinie weiter, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dem Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate (ISIN LU0081697723/ WKN 987803, AA, ISIN LU0161532063/ WKN 216540, AT) sind aktuell 13 Sustainable-Fonds in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. "Der Fonds entspringt aus einer Umbenennung des bisherigen Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International. Einher geht damit die Umstellung der Anlagepolitik auf den Sustainable-Ansatz, der mehr und strengere Kriterien als der Responsible-Ansatz aufweist", so Karsten Marzinzik, Senior Account Manager bei Swisscanto Asset Management International S.A. in Frankfurt. ...

