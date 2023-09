London (www.fondscheck.de) - Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund (ISIN LU1003376065/ WKN A1XEC0) hat am 25. September sein zehnjähriges Bestehen gefeiert, so abrdn in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als einer der ersten Vermögensverwalter hat abrdn Anlegern 2013 mit dem Fonds eine dezidierte Investmentmöglichkeit in das Potenzial von Frontier Markets-Anleihen eröffnet, die in den üblichen Schwellenländeranleihefonds nicht verfügbar waren und es bis heute in der Regel nicht sind. Seitdem ist das Fondsvolumen auf mittlerweile 334 Mio. USD gewachsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...