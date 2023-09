Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4818/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/50 geht es um zu erwartende höhere Umsätze zum September- und zugleich Quartals-Ultimo. Die Kurse steigen. Weiters: Anleihen von Wienerberger und Cleen Energy, News von Andritz, Research zu Telekom Austria, Porr und grosse Streuung bei ams Osram. Und 2x Ausblick: Jenen von Gewinn-GF Herbert Scheiblauer zur Gewinn-Messe 2023 in den Shownotes und an Montag einen zu unserem Unternehmen. - Herbert Scheiblauer zur Gewinn-Messe 2023: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4816/- ...

