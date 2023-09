Unterföhring (ots) -- Deutscher Fernsehpreis (https://www.sky.de/news/erfundene-wahrheit-die-relotius-affaere-gewinnt-deutschen-fernsehpreis) in der Kategorie beste Kamera Information/Dokumentation für Nicolai Mehring für die Sky Original Dokumentation "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre"- Insgesamt vier Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis für die Sky Original Doku-Produktionen "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat", "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" und "Petra Kelly - Der rätselhafte Tod einer Friedensikone"- Die preisgekrönten Sky Original Doku-Serien und Dokumentationen bei Sky und dem Streamingdienst WOW verfügbarUnterföhring, 29. September 2023 - Am 27. und 28. September wurde der Deutsche Fernsehpreis (https://www.sky.de/news/erfundene-wahrheit-die-relotius-affaere-gewinnt-deutschen-fernsehpreis) vergeben. Sky Deutschland freut sich sehr über den Gewinn der Auszeichnung für die Sky Original Dokumentation "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" (https://www.sky.de/film/erfundene-wahrheit-die-relotius-affaere). Nicolai Mehring wurde hier für seine einzigartige Kamerarbeit im Bereich Information/Dokumentation ausgezeichnet.Zuvor war Sky Deutschland gleich mit drei Produktionen im Bereich Information bei den Nominierungen zum Deutschen Fernsehpreis vertreten: Neben "Erfundene Wahrheit", einer Produktion von Kinescope Film, war die vierteilige Sky Original Doku-Serie "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" (https://www.sky.de/serien/juan-carlos-liebe-geld-verrat), eine Produktion von gebrueder beetz filmproduktion, gleich zwei Mal nominiert: zum einen als "Beste Doku-Serie". Zum anderen standen auch Marc Accensi, André Nier und Sofia Angelina Machado in der Auswahl für den "Besten Schnitt/Montage Information/Dokumentation". Für die dreiteilige Sky Original Doku-Serie "Petra Kelly - Der rätselhafte Tod einer Friedensikone" (https://www.sky.de/serien/petra-kelly-der-raetselhafte-tod-einer-friedensikone), eine Produktion von doc.station, war Jürgen Rehberg ebenfalls in der Kategorie "Beste Kamera Information/Dokumentation" nominiert.Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr, eine solche Anerkennung für unsere Sky Original Doku 'Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre' zu erhalten. Herzlichen Glückwunsch und ein riesiges Dankeschön an das großartige Team von Kinescope Film, allen voran natürlich an den Preisträger Nicolai Mehring für seine großartigen Bilder in 'Erfundene Wahrheit'. Sky Deutschland ist stolz darauf, diese preisgekrönte Dokumentation in Auftrag gegeben und produziert zu haben".Nicolai Mehring (Kamera "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre"): "Ich freue mich ganz besonders, für diesen Film einen Preis bekommen zu haben, da mir in meiner Arbeit wahrscheinlich noch nie mehr gestalterische Freiheit gegeben wurde als bei 'Erfundene Wahrheit'. Danke an Kinescope Film und Sky für das Vertrauen.""Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" erzählt die erstaunliche Geschichte des journalistischen Hochstaplers Claas Relotius, der jahrelang Europas größtes Nachrichtenmagazin und die gesamte Öffentlichkeit täuschte. Die High-End-Doku lässt neben vielen anderen den u.a. für den SPIEGEL tätigen Journalisten Juan Moreno zu Wort kommen und zeigt erstmals ein Video, mit dem er den Beweis für Relotius' Täuschungsversuche erbringen konnte. Die Dokumentation lief 2023 auch auf dem Internationalen Dokumentarfilmfestival in Kopenhagen."Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" begibt sich auf weltweite Spurensuche nach London, Monaco, Genf, Abu Dhabi und New York, um herauszufinden, auf welche Weise Juan Carlos I. mutmaßlich zu seinem enormen Vermögen kam. Die investigative Doku-Serie wirft Fragen auf nach den finanziellen Angelegenheiten des Königs, seinen lukrativen Verbindungen und seiner angeblichen Verstrickung in weltweite Korruptionsfälle. In exklusiven Interviews zu Wort kommen enge Freunde, hochkarätige Insider, Journalisten und Unterstützer von Juan Carlos I. genau wie seine ehemalige Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Die Doku-Serie lief im Wettbewerb des Cannesseries Festival 2023 und wurde als beste Doku-Serie beim TV Series Festival 2023 in Berlin ausgezeichnet."Petra Kelly - Der rätselhafte Tod einer Friedensikone" wirft einen eindringlichen Blick auf die außergewöhnliche Visionärin. Mithilfe von Weggefährten wie Lukas Beckmann, Kontrahenten wie Theo Waigel, Familienangehörigen wie Til und Eva Bastian und aktuellen Protagonisten wie Anton Hofreiter und Carla Reemtsma zeigt die Reihe das politische und persönliche Leben von Petra Kelly und Gert Bastian sowie die rätselhaften Umstände ihres Todes.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. 