Am Donnerstag kam die Nike-Aktie (WKN: 866993) ihrem 3-Jahrestief noch bedenklich habe, doch am Freitagmorgen sorgt das Papier des weltgrößten Sportartikelherstellers mit einem Kurssprung von über +7% im europäischen Handel für Aufsehen. Hat Nike mit seinen Quartalszahlen die Börse überrascht? Nike vorgestellt Nike mit Sitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon ist der weltweit führende Hersteller von Sportartikeln. Der Erfolg des 1964 gegründeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...