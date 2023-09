Die Heizölpreise bewegen sich am weiterhin in unmittelbarer Umgebung des erreichten Acht-Monats-Hochs. Teurer war Heizöl in Deutschland zuletzt Ende Januar. Dass die Nachfrage im Wochenverlauf dennoch deutlich anzog, lässt sich auf die bevorstehende Heizperiode zurückführen. Der Bevorratungsbedarf vieler Privathaushalte ist nach wie vor groß, sodass sich der Heizölkauf nicht ewig aufschieben lässt ...

