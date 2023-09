Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Schulungen und simuliertes Phishing, gibt die Einführung seines neuen Spiels "Hack-A-Cat" rund um Cybersicherheit bekannt. Erhältlich ist das Spiel auf Roblox, einer der derzeit beliebtesten Spieleplattformen auf dem Markt. Das Spiel ist die erste Veröffentlichung von KnowBe4 auf der Roblox-Plattform und soll junge Menschen über Cyberbedrohungen und bewährte Verfahren im Bereich der Cybersicherheit aufklären.Bei "Hack-A-Cat" können bis zu vier Spieler in die Rolle einer Katze oder einer Maus schlüpfen und gegeneinander antreten, um Tokens zu sammeln und ihre Ziele zu erreichen. Die Aufgabe der Katzen besteht darin, ihren Thunfisch zu transportieren, bevor die Zeit abläuft. Die Mäuse hingegen versuchen, das Vorhaben der Katzen durch echte Sicherheits-Hacking-Taktiken zu sabotieren. Unabhängig von der jeweiligen Rolle vermittelt das Spiel den Spielern wichtige Kenntnisse zu Cybersicherheitsthemen durch Lektionen über E-Mail-Sicherheit, das Erkennen von Cyber-Bedrohungen und vieles mehr."Unser 'Hack-A-Cat'-Spiel ist eine einzigartige Gelegenheit, das Interesse an Cybersicherheit bei einem jüngeren Publikum zu wecken, das Roblox nutzt", sagt Stu Sjouwerman, CEO bei KnowBe4. "Aufklärung über Cybersicherheit ist in jedem Alter wichtig - vor allem für junge Menschen, die viel Zeit im Internet verbringen und dabei Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt sind, derer sie sich oft gar nicht bewusst sind. 'Hack-A-Cat' ist Spiel und Tool zugleich, da es das Bewusstsein für Cybersicherheit fördert und die Spieler anleitet, sich sicher in der digitalen Welt zu bewegen."Hier gelangen Interessierte direkt zum Spiel: https://www.roblox.com/games/12251509819/KnowBe4-Hack-A-CatPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5615052