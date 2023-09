EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

29.09.2023 / 12:31 CET/CEST

Erstes Trading-Geschäft nach Zwischenbilanzstichtag erfolgreich abgeschlossen Köln, 29. September 2023 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute den Zwischenbericht zum 30.06.2023 veröffentlicht. Das Konzernergebnis der DF-Gruppe lag im ersten Halbjahr auf Vorjahresniveau. Die DF-Gruppe erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten 2023 ein Ergebnis in Höhe von EUR 2,0 Mio. (Vorjahr EUR 2,0 Mio.), die aus einem Volumen der fortgeführten Geschäftsbereiche von insgesamt EUR 83,1 Mio. (Vorjahr: EUR 72,2 Mio.) generiert wurden. Die transaktionsbezogenen Erträge aus Provisionen und Forfaitierung gingen im ersten Halbjahr von EUR 5,1 Mio. auf EUR 4,4 Mio. zurück. Grund dafür war die im Juni 2023 beginnende Verunsicherung vieler Marktteilnehmer aufgrund der von der BaFin beauftragten Sonderprüfung des Geschäftsbetriebs bei der Varengold Bank AG und die damit verbundene Zurückhaltung bei neuen Geschäften. Die Provisionserträge aus dem Marketing-Service betrugen EUR 4,1 Mio., die Erträge aus dem Forfaitierungsgeschäft lagen bei EUR 0,3 Mio. Die gesamten Transaktionsbezogenen Erträge sowie die entsprechenden Aufwendungen waren zum Zwischenbilanzstichtag erheblich durch das vor dem 30.06.2023 begonnene und erst nach dem 30.06.2023 geschlossene erste Trading-Geschäft beeinflusst. In der Summe führte dies zu einem Rückgang des Rohergebnisses auf EUR 4,4 Mio. (Vorjahr: EUR 4,9 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern betrug EUR 2,4 Mio. nach EUR 3,0 Mio. im Vorjahr. Das Konzernergebnis nach Steuern lag auf Vorjahresniveau bei EUR 2,0 Mio. "Im ersten Halbjahr 2023 ist es der DF-Gruppe trotz der beginnenden Verunsicherung unserer Marktteilnehmer gelungen, das Geschäft erfolgreich weiterzuentwickeln. Der Rückgang bei den Provisionserträgen bewegte sich im Rahmen unserer Erwartungen und im neuen Geschäftsfeld Trading konnten wir ein erstes Geschäft vollenden und nach dem Bilanzstichtag mit einem hohen sechsstelligen Ertrag abschließen", sagt Dr. Behrooz Abdolvand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG. Unter der Voraussetzung, dass in den kommenden Monaten die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen insbesondere in der Zielregion stabil bleiben, die negativen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht zunehmen und die Verunsicherung der Marktteilnehmer sich beruhigt, erwartet die DF-Gruppe unter Beibehaltung der Prognose vom 27. Juli 2023 ein weiteres gutes Geschäftsjahr für 2023. Der Zwischenbericht zum 30.06.2023 der DF Deutsche Forfait AG steht auf der Website des Unternehmens unter www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ zur Verfügung. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe ihren Kunden die passende Produktlösung. Seit 2023 tritt die DF-Gruppe darüber hinaus im neuen Geschäftsfeld Trading als selbstständiger Händler von Agrarprodukten unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen auf. Kontakt Investor Relations / Presse: DF Deutsche Forfait AG

Guido Janzen

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61

E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de





