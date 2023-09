Die niiio finance Group ("niiio") hat heute Morgen solide Ergebnisse für das erste Halbjahr 23 bekannt gegeben. In einem herausfordernden Marktumfeld konnte niiio die gute Wachstumsdynamik des ersten Quartals beibehalten. Das Unternehmen profitiert von starken Trends im Asset und Wealth Management (AWM), insbesondere bei Lösungen zur Prozessautomatisierung, wie z.B. automatisiertes Order Routing. So stieg der Umsatz im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 11% auf EUR 4,1 Mio. Insbesondere die wiederkehrenden Umsätze konnten erneut um 4PP auf 89% gesteigert werden. Auch bei der Profitabilität konnte niiio weiter zulegen: Die EBITDA-Marge stieg im Jahresvergleich um 240 Basispunkte auf 11%. AlsterResearch hatte jedoch etwas höhere Margen in H1 erwartet (eAR 15%) und passt daher seine Schätzungen entsprechend an. Mit einem neuen Kursziel von EUR 1,20 (alt EUR 1,60) bestätigen die Analysten ihr Kaufen-Rating mit einem Aufwärtspotenzial von rund 120%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/niiio%20finance%20Group%20AG.





Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken