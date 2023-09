Gestern veröffentlichte die cyan AG den Bericht für das erste Halbjahr 2023. Das Gesamtbild entsprach weitgehend der Situation, die in der Gewinnwarnung von Mitte August kommuniziert wurde. Im H1 2023 sank der Umsatz um 8% auf EUR 3,8 Mio., was auf eine schwächere Entwicklung des Segments BSS/OSS zurückzuführen war. Positiv zu vermerken ist, dass das Segment Cybersecurity einen Umsatzanstieg um 36% auf EUR 2,1 Mio. verzeichnete. Die Profitabilität hat sich verschlechtert, wobei sich die EBITDA-Verluste auf EUR 5,7 Mio. ausweiteten, was vor allem auf niedrigere Umsätze, Bestandsveränderungen und Inflationsdruck auf die Personalkosten zurückzuführen ist, während sich gleichzeitig die sonstigen betrieblichen Erträge fast halbierten. Das Unternehmen bestätigte seinen revidierten Ausblick von Mitte August und erwartet für das GJ23 einen Konzernumsatz in der Größenordnung von EUR 8-9 Mio. AlsterResearch passt die Schätzungen für das GJ2023 an, darunter OPEX und Steuern. Zudem wird die jüngste Kapitalerhöhung des Unternehmens berücksichtigt, die anstelle der Wandelanleihe durchgeführt wurde. Die Analysten von AlsterResearch kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 3,60 (alt: EUR 3,90) und stufen die Aktie weiter auf KAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AG.





Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken