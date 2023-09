Blumes Albtraum begann am Dienstag mit der Meldung, Volkswagen müsse seine Produktion von Elektroauto an den sächsischen Standorten Zwickau und Dresden herunterfahren. Die Nachfrage nach E-Autos sei derzeit zu gering. Die Gläserne Manufaktur in Dresden soll während der sächsischen Herbstferien eingemottet werden, vielleicht für immer. Am Mittwoch wurde es noch schlimmer. Laut automobilwoche stand plötzlich D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...