Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nach rund drei Jahren an der Spitze von Deutschlands erster börsennotierter Cannabis-Unternehmensgruppe legt Lars Müller sein Amt als geschäftsführender Direktor nieder, so die SynBiotic SE (ISIN DE000A3E5A59/ WKN A3E5A5) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...