EQS-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Immobilien

FCR stellt neueste Version von Immowin24 auf der EXPO REAL vor



29.09.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FCR stellt neueste Version von Immowin24 auf der EXPO REAL vor KI-basierte Software für die gesamte Wertschöpfungskette eines Immobilienunternehmens

Version 3.0 mit erweiterten Features sorgt für umfangreiche Digitalisierung der Prozesse Pullach im Isartal, 29.09.2023: Die FCR präsentiert auf der internationalen Immobilienmesse EXPO REAL ihre neueste Softwarelösung Immowin24 3.0. Die um zahlreiche Features erweiterte KI-basierte Lösung bietet Immobilienunternehmen modular aufgebaut die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette an. Damit unterstreicht die FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) ihre führende Position als eine der innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Durch die eigene Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Nahversorgung bietet die FCR Immobilien AG eine Softwarelösung, die aus der Praxis zugeschnitten auf Immobiliengesellschaften entwickelt wurde. Die von der 100%igen Tochtergesellschaft FCR Innovation GmbH entwickelte Lösung digitalisiert sämtliche Prozesse vom Ankauf über das Asset Management bis zum Verkauf einer Immobilie. Durch umfangreiche Corporate- / Support-Einheiten wie Finance, HR oder Marketing ersetzt Immowin24 bestehende Einzellösungen und bietet dem Management die Steuerung des Unternehmens aus einer Hand an. Wichtige Kennzahlen zum Unternehmen und den Immobilien bzw. Projekten werden tagesaktuell reported und können jederzeit und überall abgerufen werden, auch per Smartphone oder Tablet. Ein digitaler Posteingang und eine automatische Dokumentenerkennung und -verwaltung gehören dabei ebenso zum uniquen Leistungsspektrum wie eine nahtlose Integration mit DATEV und der Verknüpfung mit entsprechenden Bankkonten. Durch den modularen Aufbau bekommt der Nutzer eine auf ihn zugeschnittene Lösung, ohne dass dabei auf Skaleneffekte verzichtet werden muss. Innovatives Herzstück wird die KI-basierte Auswertung von Standortfaktoren und realen Immobilieninformationen z. B. aus Anzeigen und Datenbanken sein. Durch die bereits eingeflossenen über 100 Mio. demographischen Informationen sowie über 7,5 Mio. Datensätzen aus Anzeigen bietet die Software deutschlandweit standortspezifische Kennzahlen, die bei der Objektbewertung bis zur Vermarktung freier Flächen genutzt werden können. Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG: "In Immowin24 steckt die Erfahrung aus unserer erfolgreichen Immobilienbewirtschaftung der vergangenen 10 Jahre. Mit der neuesten Version 3.0 starten wir nun unsere Vertriebsoffensive auf der Anfang Oktober in München stattfindenden EXPO REAL." Die EXPO REAL findet vom 04. bis 06. Oktober 2023 auf dem Gelände der Messe München statt und bietet mit der Tech Alley eine einzigartige Plattform, auf der sich etablierte Unternehmen mit innovativen PropTechs vernetzen. Die FCR Innovation GmbH ist in der Tech Alley (Halle A3) am Stand A3.T5.1 vertreten. Über FCR: Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt über 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Die FCR Innovation GmbH ist eine 100 %-Tochter der börsennotierten FCR Immobilien AG, die zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland mit einem äußerst erfolgreichen Track Record zählt. Die Mission der FCR Innovation GmbH ist es, dass Immobiliengeschäft durch disruptive Software zu digitalisieren und damit neue Maßstäbe zu setzen. Das Softwarehaus FCR Innovation GmbH bietet mit ihrem Kernprodukt Immowin24 eine ganzheitliche Lösung, die die gesamte Wertschöpfungskette, von Ankauf über das Asset Management bis zum Verkauf, abdeckt und mittels Künstlicher Intelligenz laufend optimiert und nachhaltig Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Darüber hinaus sind in Immowin24 auch weitere Unternehmensfunktionen wie Finance, Human Resources oder Marketing integriert. Die im FCR-Konzern unternehmensweit erfolgreich eingesetzte Software, steht nunmehr auch Dritten zur Nutzung zur Verfügung. Mit Immowin24 können Unternehmen jetzt alle ihre Funktionen mit nur einer Anwendung abdecken. Somit leistet die FCR-Software einen wesentlichen Beitrag, damit alle Immobilienunternehmen ihre digitale Zukunft aktiv selbst gestalten können. Website: fcr-immobilien.de, fcr-innovation.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Instagram: instagram.com/fcrimmobilien Pressekontakt edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München



29.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com