Ab heute und noch bis voraussichtlich 4. Oktober kann der Sustainability Linked Bond der Wienerberger gezeichnet werden. Die Anleihe mit dem Volumen von 350 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 4,875 Prozent per annum. Die Performance der Anleihe ist eng mit dem Erreichen wichtiger Wienerberger ESG-Ziele verbunden. "Mit der erstmaligen Platzierung eines Sustainability-Linked Bond für Retail am österreichischen Kapitalmarkt unterstreichen wir erneut, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Wienerberger Unternehmensstrategie ist", so Wienerberger CEO Heimo Scheuch. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren. Wie dem ...

