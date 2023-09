SHENZHEN (IT-Times) - BYD treibt seine Expansionspläne im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) in Lateinamerika weiter voran und startet nun den Vertrieb des Elektroautomodells Dolphin in Bolivien. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) erweitert sein geografisches New...

