Berlin (www.fondscheck.de) - Die Turbulenzen in Chinas Wirtschaft setzen Aktienfonds unter Druck, die im Reich der Mitte investieren. Scope hat untersucht, wie sich die Peergroups mit China-Bezug in den vergangenen Monaten geschlagen haben und wie die Langfristbilanz aussieht, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...