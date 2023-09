EQS-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Personalie

HANNOVER LEASING Gruppe erweitert und verstärkt die Geschäftsführung Pullach, 29. September 2023 - Die HANNOVER LEASING Gruppe beruft zum 1. Oktober und 1. November 2023 zwei neue Geschäftsführer. Oliver Priggemeyer (54) und Stefan Damberger (45) sollen künftig die langfristige Entwicklung der Gruppe gemeinsam verantworten, teilweise unterstützt von der aktuellen Geschäftsleitung. HANNOVER LEASING wird damit in einer schwierigen Marktphase die Digitalisierung und Modernisierung des Unternehmens weiter vorantreiben und die Voraussetzungen für künftiges Wachstum schaffen. Oliver Priggemeyer soll vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Vorsitzender der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING Investment GmbH den Bereich Markt leiten und die künftige Ausrichtung der HANNOVER LEASING Gruppe gestalten. Er war zuvor im Topmanagement verschiedener Immobiliengesellschaften tätig, unter anderem bei IVG/Office First und der HT Group. Er hat erfolgreich Transformationsprozesse gestaltet, Geschäftsbereiche neu aufgestellt und besondere branchenspezifische Herausforderungen gemeistert. Während seiner mehr als 20-jährigen erfolgreichen Vorstands- und Geschäftsführungsrollen in der Immobilienbranche hat Priggemeyer in allen Bereichen Erfahrungen gesammelt, die für HANNOVER LEASING relevant sind. Priggemeyer wird die HANNOVER LEASING in der aktuellen Marktphase auf Wachstumskurs bringen. Stefan Damberger wird zum 1. November 2023 in die Geschäftsführung der Hannover Leasing Investment GmbH berufen und verantwortet künftig die Bereiche der Marktfolge. Er bringt mehr als 15 Jahre Führungs- und Branchenerfahrung ein, unter anderem bei Unternehmen der LaSalle Investment Management-Gruppe und der PGIM Real Estate-Gruppe. Seine Expertise weist er nicht nur in der Marktfolge auf, sondern insbesondere auch bei der Digitalisierung und umfangreichen Prozessoptimierungen. Martin Eberhardt, der Anfang 2022 bei der Corestate Capital Group als Chief Investment Officer (CIO) angetreten war und bisher Vorsitzender der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING Investment GmbH war, soll zum 31. Oktober 2023 aus der Geschäftsführung ausscheiden und die Corestate künftig beraten. Eberhardt hat bei der Corestate Capital Group in einer herausfordernden Zeit zielführende Impulse gesetzt, die strategische Weiterentwicklung der HANNOVER LEASING mitgestaltet und somit Voraussetzungen für Wachstum und Veränderung geschaffen. Vorstand und Aufsichtsrat danken Martin Eberhardt für sein bisheriges Wirken im Konzern und bei der HANNOVER LEASING.

Marcus Menne wird weiterhin Geschäftsführer bleiben und sich die Verantwortung in der Marktfolge mit Stefan Damberger teilen.

