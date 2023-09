Es gibt einen neuen Spitzenreiter bei den Zinsen für Tagesgeld Die Openbank hat die Zinsen auf ihr Tagesgeld angehoben. Damit schiebt sie an die Spitze der Anbieter (Stand: 29.09.2023). Die Zinsen in Höhe von 4,02 Prozent bekommen Neukunden für sechs Monate, es gibt keine Mindestanlage, maximal kann eine Million Euro zu dem Zins angelegt werden. Hier geht es direkt zur OpenbankAb dem siebten Monat wird das Konto automatisch in das reguläre Open Tagesgeldkonto ...

