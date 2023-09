Kurssteigerungen von mehr als +100% an einem Tag kommen an der Börse nur sehr selten vor. Der Bionomics-Aktie (WKN: 936199) gelang am gestrigen Donnerstag dieses Kunststück. Das Papier des australischen Biotech-Unternehmens schoss um sage und schreibe +244% in die Höhe. Was hat das Kursfeuerwerk ausgelöst? Bionomics vorgestellt Bionomics ist ein Biotech-Unternehmen, das neuartige allosterische Ionenkanalmodulatoren zur Behandlung von Patienten entwickelt, ...

