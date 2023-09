Pepsis Tesla-Semi-Truck hat in Tests knapp 1.700 Kilometer an einem Tag zurückgelegt. Obwohl die Elektrifizierung der Branche noch am Anfang steht, könnte sie eine rentable und nachhaltige Alternative darstellen. Ein Tesla-Semi-Truck im Dienste von Pepsi hat an einem einzigen Tag knapp über 1.700 Kilometer zurückgelegt. Diese Information stammt aus einer Testreihe des North American Council for Freight Efficiency (NACFE), wobei der Truck die besagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...