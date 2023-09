Zum 19. Mal wurde der Bildungspreis InnoWard vergeben. Die Preisverleihung fand am 28.09.2023 auf dem Bildungskongress der Deutschen Versicherungswirtschaft statt. Sechs Projekte stellten sich dem Publikumsvoting - nun wurden die Sieger gekürt. Unter den 22 Einreichungen waren in diesem Jahr Nachhaltigkeit und digitale Lösungen als thematische Trends erkennbar. Die Teilnehmer des Bildungskongresses der Versicherungswirtschaft wählten ihre Favoriten in zwei Preiskategorien aus. "Besonders beeindruckt ...

