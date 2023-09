Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): +0.83% vs. last gabb, +4.76% ytd, +69.50% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich darüber berichtet, dass sich wikifolio bei EuroTeleSites für ein Cash Setllement entschieden hat, ich habe die Aktie daher am Sekundärmarkt gleich mit hoher Gewichtung long genommen, heute Vormittag ist es weiter nach unten gegangen, aber das stört mich nicht, das ist jetzt mal noch unter "Sondersituation der ersten Tage" zu reihen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Schlusskurs heute spannend wird. Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at ...

