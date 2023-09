Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rückgang der deutschen Inflationsrate im September von 6,1% auf 4,5% konnte die deutlichen Kursverluste am Rentenmarkt am Donnerstag nicht aufhalten, so die Analysten der Helaba.Der Druck sei vor allem aus den USA gekommen, wo die Renditen den seit einem Jahr bestehenden Seitwärtstrend nach oben verlassen hätten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries habe mit 4,6% den höchsten Stand seit 16 Jahren erreicht. Die Bundrendite habe sich bis auf wenige Basispunkte der 3%-Marke genähert. ...

