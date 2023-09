Wien (www.fondscheck.de) - MFS verstärkt das deutsche Wholesale-Team, so die Experten von "FONDS professionell".Laura Neumann sei neue Regional Sales Consultant bei MFS Investment Management. Das teile die Fondsgesellschaft mit, die derzeit den Vertrieb an Wholsesale-Kunden in Deutschland ausbaue. Sie werde von Frankfurt aus zusammen mit ihren Kollegen Sebastian Hesse und Jeroen Wolters Finanzintermediäre betreuen. ...

