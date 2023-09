JDC Group LAIQON Hypoport - Finanzdienstleister, die in ihrem Bereich die Themen Digitalisierung, Effektivität, Skalenvorteile und auch KI als Vorteile gegenüber dem Wettbewerb erkannt und gefördert haben. Und den Dreien gelingt es bei den eher verschlafenen öffentlichen Banken zu punkten. Deren riesiges Kundenpotential zu heben. Die "Kleinen" können den in die Jahre gekommenen Walfischen des Bankensektors Mehrwert leifern, können helfen deren Kunden an ihre alten Banken zu binden, da "man durch Kooperationen Produkte liefern kann, wie es nur die innovativen Fintech's oder Digital-Player sonst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...