Die US-Bank JPMorgan hat am Freitag ihre positive Einschätzung für die Porsche-Aktie bestätigt und erwartet überdies starke Quartalszahlen. Analyst Jose Asumendi stellte in seiner neuen Studie zudem eine Absatzerholung in China in Aussicht. Für die Porsche-Aktie geht es derweil vor dem Wochenende leicht nach oben.Jose Asumendi geht davon aus, dass Porsche im abgelaufenen Quartal von einem starken ...

