CA Immo hat das "Hochhaus am Europaplatz" in Berlin eigenen Angaben zufolge nach knapp vierJahren Bauzeit vorzeitig und unter Budget fertiggestellt. Das Gesamtinvestment der CA Immo in das rd. 23.000 m² Mietfläche umfassende Gebäude beträgt rund 150 Mio. Euro. Das Gebäude wurde bereits vor Baubeginn vollständig an das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KMPG vermietet.

