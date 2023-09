DJ PTA-Adhoc: B+S Banksysteme AG: Verschiebung des Veröffentlichungstermins für den Geschäftsbericht zum 30.06.2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/29.09.2023/16:00) - Aufgrund von technischen Problemen bei der Erstellung des ESEF-Berichts und der dadurch noch nicht abgeschlossenen Qualitätskontrolle, müssen wir den heutigen Veröffentlichungstermin gemäß Finanzkalender auf den 10.10.2023 verschieben.

An den vorliegenden Zahlen wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand nichts mehr ändern.

Bei wesentlichen Kennziffern können wir gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum positive Ergebnisse ausweisen.

Umsatz: TEUR 11.229 (Vorjahr TEUR 11.084) EBIT: TEUR 235 (Vorjahr TEUR 408) Periodenergebnis: TEUR 441 (Vorjahr TEUR 27) Ergebnis je Aktie: EUR 0,07 (Vorjahr EUR 0,00)

Die Eigenkapitalquote beträgt 52,1% (Vorjahr 50,9%).

Der testierte Einzelabschluss der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft wird heute planmäßig auf der Homepage unter Investor Relations veröffentlicht.

Ansprechpartner: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Simon Berger Vorstand

E-Mail: ir@bs-ag.com

Aussender: B+S Banksysteme AG Adresse: Elsenheimerstraße 57, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Simon Berger Tel.: +49 89 74 119 E-Mail: ir@bs-ag.com Website: www.bs-ag.com

ISIN(s): DE0001262152 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

