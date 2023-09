Köln (ots) -Er ist immer für eine Überraschung gut - auch ohne versteckte Kamera. Die meisten kennen Guido Cantz als Moderator von "Verstehen Sie Spaß". 12 Jahre moderierte der gebürtige Kölner die beliebte Fernsehshow. 2021 hörte er auf und überrascht seitdem das Publikum mit vielen neuen Ideen und Aufgaben: zum Beispiel als Moderator von Mann tv.Guido Cantz ist Comedian, Moderator, Buchautor, Musical-Darsteller und "Kölsche Jeck". Sein Markenzeichen: die platinblonden Haare. Nun präsentiert er die 13. Ausgabe des Männermagazins - am Donnerstag, 16. November von 22.15 bis 22.45 Uhr im WDR Fernsehen. Er freut sich darauf, denn die neue Mann tv-Ausgabe ist so vielseitig wie Guido Cantz selbst.Es geht um eine Vater-Sohn-Beziehung und gemeinsame Zukunftsvisionen, um Männer, die anpacken und die Welt ein bisschen besser machen wollen und um die Frage, wie Punk und Glaube zusammenpassen. Themen, die auch Guido Cantz als Familienvater und gläubiger Christ beschäftigen.Im Sommer 2015 produzierte das Redaktionsteam von "Frau tv" erstmals eine Ausgabe von "Mann tv". Zuletzt hatten Torsten Sträter, Sven Plöger und Björn Freitag die Moderation übernommen. Die Sendung, die sich männlichen Herausforderungen, Gedanken, Phantasien und Lebensentwürfen widmet, geht in loser Folge weiter - auf dem Sendeplatz von "Frau tv", donnerstags um 22.15 Uhr im WDR Fernsehen.Sendetermin: Mann tv mit Guido Cantz, WDR FernsehenDonnerstag, 16. November, 22.15 Uhr, WDR FernsehenRedaktion: Barbara Brückner, Franziska HilfenhausFotos: www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221/220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5615429