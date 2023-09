EQS-News: publity AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Sonstiges

publity AG mit Zahlen zum Halbjahr 2023 auf Prognosekurs für ausgeglichenes Ergebnis im Gesamtjahr

Frankfurt am Main, 29. September 2023 - Die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508) legt ihre ungeprüften Halbjahreszahlen 2023 nach HGB-Rechnungslegung vor und bestätigt trotz des herausfordernden Umfelds am Immobilienmarkt den Ausblick für das Gesamtjahr. Demnach erwartet das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis. Im Jahr 2022 hatte publity einen deutlichen Verlust von -195 Mio. EUR ausgewiesen. Im ersten Halbjahr 2023 fiel lediglich noch ein leicht negatives Ergebnis von -1,5 Mio. EUR an (Vorjahr: 5,2 Mio. EUR). Der Umsatz bezifferte sich im ersten Halbjahr auf 2,0 Mio. EUR, nach 10,0 Mio. EUR in der ersten Jahreshälfte 2022. Das Eigenkapital lag zum 30. Juni 2023 bei 370,6 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 372,2 Mio. EUR) und die Eigenkapitalquote demnach bei 76,2 % (31. Dezember 2022: 76,0 %).

publity hat im ersten Halbjahr die ESG-Strategie weiter forciert und sich als Green Asset Manager am Markt etabliert. Demnach wird publity bis 2030 mindestens 50 % ESG-konforme Gebäude verwalten und den Anteil langfristig auf 100 % erhöhen. Als Asset Manager verwaltet publity Büroimmobilien in zentralen Lagen mit hohen ESG-Standards, die bereits mehrfach zertifiziert wurden. Darüber hinaus plant publity als Asset Manager den Centurion Tower in Frankfurt vollständig zum Green Building zu transformieren. Mit der ESG-konformen Umgestaltung des Centurion Towers untermauert publity seine Expertise als Green Asset Manager. Darüber hinaus wird sich publity auch verstärkt auf den Geschäftsbereich "Green Advisory" fokussieren und sein Know-how für den ESG-konformen Umbau von Bestandsimmobilien an Kunden vermitteln.

Stephan Kunath, CFO von publity: "Nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2022 sehen wir uns in den kommenden Quartalen wieder auf einen Erholungskurs, trotz der schwierigen, externen Rahmenbedingungen in der Immobilienbranche. Entsprechend sind wir mit den Zahlen zum Halbjahr nicht unzufrieden, untermauern sie doch die Trendwende bei publity. Der Immobiliensektor befindet sich derzeit im Umbruch und weiterhin in einem sehr schwierigen Fahrwasser. ESG-konforme Büroimmobilien, in denen moderne Arbeitsformen sozial und flexibel gestaltet werden können, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Wir wollen verstärkt profitieren von dieser Entwicklung durch unsere Stellung als Green Asset Manager am Markt und haben unter anderem mit der Centurion-Umgestaltung spannende Projekte in der Pipeline."

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein Green Asset Manager mit Fokus auf Büroimmobilien in Deutschland. Dabei kombiniert publity Erfahrung und Leidenschaft für nachhaltige, ESG-konforme Objekte mit langjähriger Immobilienexpertise aus mehr als 1.100 erfolgreichen Transaktionen. Bei der Entwicklung und Umgestaltung von ESG-konformen Immobilien verfolgt publity einen ganzheitlichen Ansatz, der Umweltaspekte, innovative sowie soziale Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitswelten und ein hohes Maß an Digitalisierung umfasst. Entsprechend wurden die von publity gemanagten Büroimmobilien bereits mehrfach international für ihre hervorragenden ESG-Standards hochkarätig zertifiziert. publity zählt zu den aktivsten Akteuren am deutschen Büroimmobilienmarkt und profitiert dabei auch von einem tragfähigen Netzwerk und der eigenen hochgradigen Digitalisierung von Daten des deutschen Büroimmobilienbestands und einzelner Objekte. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

