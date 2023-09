EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Sonstiges

NEON EQUITY AG mit erfolgreichem 1. Halbjahr 2023 / EBT bei 5,79 Mio. Euro



29.09.2023 / 17:00 CET/CEST

NEON EQUITY AG mit erfolgreichem 1. Halbjahr 2023 / EBT bei 5,79 Mio. Euro EBIT liegt im 1. Halbjahr bei 1,66 Mio. Euro

EBT in Höhe von 5,79 Mio. Euro

Jahresüberschuss beziffert sich auf 4,97 Mio. Euro

Strategiekonformer Portfolioausbau und positiver Ausblick für das Gesamtjahr Frankfurt am Main, 29. September 2023 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, legt Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr vor, das durch deutlich positive Ergebnisse und einer dynamischen strategischen Expansion geprägt war. Das EBIT im 1. Halbjahr lag bei 1,66 Mio. Euro und das Ergebnis vor Steuern, EBT, bei 5,79 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss bezifferte sich im 1. Halbjahr 2023 auf 4,97 Mio. Euro. Alle Zahlen wurden nach HGB-Rechnungslegung ermittelt und sind nicht testiert. In den vorherigen Geschäftsjahren wurden keine Halbjahres-Zahlen veröffentlicht, entsprechend liegen keine Vergleichswerte vor. Die positive Geschäftsentwicklung resultiert aus der konsequenten strategischen Fokussierung von NEON EQUITY auf die Begleitung und Beratung von Unternehmen mit ESG-konformen Geschäftsmodellen und einer Kapitalmarktperspektive. Als Impact Investor beteiligt sich NEON EQUITY zudem an solchen Unternehmen. Das 1. Halbjahr stand dabei im Zeichen der Portfolioexpansion. Neben der Beteiligung an der international führenden Bildagentur action press hat NEON EQUITY beispielsweise seine Anteile am innovativen Gesundheitsunternehmen EasyMotionSkin und dem Elektroautohersteller Elaris weiter aufgestockt. Für die kommenden Quartale verfügt NEON EQUITY über eine weiterhin hervorragend gefüllte Pipeline bezüglich potenzieller Investments, Beratungskunden und internationaler Kooperationspartner. Nach Ende des Berichtszeitraums wurden strategische Kooperationen mit der YARD ENERGY GROUP, NIO Capital und PREIPO.com geschlossen. Zudem plant NEON EQUITY bis Ende 2023 / Anfang 2024 Büros in Abu Dhabi, London, Miami und Singapur zu eröffnen. Für die kommenden Quartale bereitet NEON EQUITY derzeit verschiedene Kapitalmarkttransaktionen, darunter auch mehrere Börsengänge vor. Vor dem Hintergrund der starken Marktpositionierung und der stetig weiter zunehmenden Relevanz von ESG ist NEON EQUITY für den weiteren Verlauf des Jahres 2023 und darüber hinaus optimistisch. Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: "Die guten Kennzahlen für das erste Halbjahr 2023 belegen, dass sich NEON EQUITY auf Wachstumskurs befindet und in Zukunftsmärkten aktiv ist. Auch im kommenden Quartal sowie im Geschäftsjahr 2024 werden wir unsere nachhaltige Strategie weiter forcieren und uns an innovativen ESG-Unternehmen beteiligen, auch auf internationaler Ebene. Als IPO-Berater haben wir zudem spannende Unternehmen in der Pipeline." Weitere Details zu den Halbjahreszahlen 2023 finden Sie auch unter folgendem Link: https://neon-equity.com/de/handelsdaten.html Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com



