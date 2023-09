NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach einem Besuch des Firmenstandorts in Toulouse auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie sieht laut einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Annahme im Einklang mit der Konzernprognose bestätigt, dass der Flugzeugbauer in diesem Jahr 720 und 2024 dann 807 Jets ausliefern wird. Die Lieferkettenproblematik scheine sich unterdessen entspannt zu haben. Zudem scheine trotz der Problematik beim Getriebefan die Finanzierung von Flugzeugen mit diesem Antrieb nicht zu versiegen./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 09:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 09:42 / ET



ISIN: NL0000235190

