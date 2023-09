Wochenausblick. DAX mit Schlusssprint zum Wochenschluss. Öl und Zinsen weiter im Fokus

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der Abverkauf an den Aktienmärkten ist vorerst gestoppt. Der überraschend starke Rückgang der Inflation in einigen Euroländern im September und robuste Wirtschaftszahlen aus den USA sorgten dafür, dass DAX® und Nasdaq®100 in der zweiten Wochenhälfte nach oben drehten und die Verluste auf Wochensicht deutlich eingedämmt wurden. Ob dies der Startschuss einer Jahresendrally war, muss sich noch zeigen. In der kommenden Woche warten eine Reihe von wichtigen Wirtschaftsdaten auf die Investoren. Zudem wirft die Berichtssaison ihren Schatten voraus.

Zum Wochenschluss hat sich die Lage an den Anleihemärkten leicht entspannt. Eine Trendumkehr bei den Renditen ist jeoch nicht in Sicht. Besonders im Fokus sind die langfristigen Staatspapiere. Die Entwicklungen an den Rentenmärkten strahlten im Wochenverlauf auch auf die Edelmetalle. Der Goldpreis verlor gegenüber der Vorwoche über 60 US-Dollar auf 1.861 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Silber sprang am Freitag kurzzeitig fast ein US-Dollar nach oben und stabilisierte sich erst wieder bei 22,70 US-Dollar. Das Augenmerk vieler Investoren richtet sich jedoch auf den Ölpreis. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil schraubte sich in der abgelaufenen Woche zeitweise auf 97,75 US-Dollar. Zum Wochenschluss sank die Notierung auf 95,20 US-Dollar. Der Trend bleibt dennoch aufwärtstgerichtet.

Unternehmen im Fokus

Die deutlichen Schwankungen in den Indizes spiegelte sich in der abgelaufenen Woche auch in den meisten Einzelwerten wider. Dank eines Schlusssprints am Freitag erreichten doch noch einige Titel auf Wochensicht in Kursplus. Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien von Continental, Heidelberg Materials und MTU Aero Engines. Topstar im DAX® war jedoch die Aktie der Commerzbank, die sich zweistellig nach oben schraubte. Aktien von Autobauern wie Porsche und VW sowie Zalando und Bayer half auch der Kursanstieg am Freitag nicht mehr in die Gewinnzone. In der zweiten Reihe fielen vor allem die Aktien von Fuchs Petrolub, Knorr Bremse und ThyssenKrupp durch überdurchschnittliche Wochengewinne auf. Abgeschlagen hinkten unter anderem Immobilienaktien wie LEG Immobilien und TAG Immobilien hinterher.

In der kommenden Woche werden unter anderem Gerresheimer und Tesco. Das zurückliegende Geschäftsquartal der beiden Unternehmen endete jedoch im August. Für die meisten Konzerne war Samstag der Stichtag für das zurückliegende Quartal. Investoren bereiten sich also in den nächsten Tagen auf den Datenreigen vor. Bis zum Startschuss der Berichtssaison sind es jedoch noch rund zwei Wochen. Für gewöhnlich geben zahlreiche Unternehmen jedoch vorab schon Eckdaten bekannt. Investoren sollten also wachsam sein.

Wichtige Termine

SATURDAY SEPTEMBER 30, 2023

China (Mainland)-PMI Manuf

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

SUNDAY OCTOBER 1, 2023

China (Mainland)-PMI

MONDAY OCTOBER 2, 2023

BOJ releases quarterly "tankan" business sentiment survey

Spain-PMI Manuf

Germany-PMI Manuf

Euro Zone-Unemployment

United States-ISM - man

Federal Reserve's Powell, Harker participate in roundtable in York, Pa.

New York Federal Reserve Bank President Williams moderates discussion at Fed environmental economics conference

TUESDAY OCTOBER 3, 2023

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks on economy

ECB's Governing Council member Valimaki will speak about monetary policy

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economy

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

WEDNESDAY OCTOBER 4, 2023

Spain-PMI Services

Germany-PMI Services

Euro Zone-Retail Sales

United States-ADP

United States-Factory Orders

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks before Fed payments symposium

THURSDAY OCTOBER 5, 2023

Germany-Trade

Spain-Industrial output

Germany-PMI Construction

United States-Jobless

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks on economy

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on national outlook

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks on economy

FRIDAY OCTOBER 6, 2023

Germany-Industrial Orders

United States-Employment

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.628/15.695/15.743/15.806/15.868/15.957/16.043 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.802/15.078/15.127/15.309/15.450 Punkte

Der DAX® eröffnete am Freitag mit einem Gap nach oben und ließ damit die Hürde bei 15.309 Punkten hinter sich. Im weiteren Verlauf schob sich der Aktienindex zeitweise über die Marke von 15.450 Punkte. Dann ging den Bullen jedoch zunächst die Kraft aus. Die Lage bleibt also labil. Solange die Marke von 15.450 Punkten hält besteht die Chance auf ein Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.628 Punkte. Taucht der Index unter die Marke, könnten einige Bullen ihren Mut verlassen und der Index bis in den Bereich von 15.078 Punkte zurückfallen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 24.02.2023 -29.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.09.2018 - 29.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 244,62 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 235,68 14.500 31.000 21.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2023; 17:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 10,98 12.261,28098 13.793,941102 5 Open End DAX® HC01QX 8,25 13.793,783669 14.560,718041 10 Open End DAX® HC0558 5,83 14.304,617899 14.815,292758 15 Open End DAX® HC9791 3,55 14.713,285282 15.019,321616 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2023; 17:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,42 18.388,772805 16.856,98803 -5 Open End DAX® HC8E76 12,74 16.856,270116 16.089,309826 -10 Open End DAX® HC6WGY 10,75 16.345,435886 15.833,823743 -15 Open End DAX® HC8E7N 12,98 15.936,768502 15.630,782547 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2023; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

