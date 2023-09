NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Mit dem unerwartet guten Auftakt sei eine optimistische Note für das restliche Jahr gesetzt, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf der Aktie laste zwar das sich eintrübende makroökonomische Umfeld und die Sorgen um das Digital- und das Laufgeschäft, doch bleibe sie optimistisch. Langfristig gesehen dürfte das Gewinnwachstum des Sportartikelherstellers die Konkurrenz überflügeln, was der Markt aktuell noch zu wenig wertschätze./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 03:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 03:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

