Zum Wochenschluss sorgen erfreuliche Preisdaten an den Aktienmärkten für Auftrieb. So hat sich die Teuerung in Frankreich im September unerwartet abgeschwächt. In der Eurozone ging die Inflation stärker zurück als gedacht. Vor allem die Immobilien-Aktien profitieren, der SDAX-Wert Aroundtown am stärksten.Bankvolkswirte kommentierten den Teuerungsrückgang im Euroraum erfreut, wiesen aber auf statistische Effekte hin, die die Entwicklung begünstigten. "Zwar ist knapp die Hälfte des Rückgangs auf Sondereffekte ...

