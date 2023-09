Das im Jahr 2000 gegründete US-Medizintechnikunternehmen ist auf Systeme für die Insulinzufuhr fokussiert. Als die INSULET-Aktie Mitte Mai 2007 an die Börse gebracht wurde, betrug der Emissionspreis 15 $. Die Marktkapitalisierung erreichte im Mai 2023 als Spitze rund 23 Mrd. $, aktuell sind es nur 11,3 Mrd. $.



Jegliches Geschäft rund um den Themenbereich Insulin gilt als langfristig investierbar. Erst recht die relativ komfortable Zufuhr über ein Pumpensystem. Bei INSULET heißt die aktuelle Variante Omipod 5, das als "erstes tragbares, schlauchloses Hybrid-Closed-Loop-System zur Insulindosierung" vorgestellt wird. Es ist kompatibel mit der Glukosemessung von DEXCOM (ebenfalls börsennotiert). Auf eine Fusion dieser beiden Unternehmen wurde vor eineinhalb Jahren spekuliert.



Die INSULET-Aktie war seit dem Allzeithoch vom 8. Mai (335,91 $) um bis zu 55 % abgerutscht. Starker Wettbewerb im Sachgebiet und Spekulation über andere Darreichungsformen führen das Thema Insulin immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.



Der zumindest vorläufige Tiefpunkt wurde am Dienstag markiert. Seitdem ergab sich eine Erholung von rund 6 %, gemeinsam mit Mitbewerber-Aktien. Für INSULET gilt zurzeit ein KUV um 8 und als KGV wird 97 angezeigt.



Die übliche Erholung direkt nach Kurshalbierung war ausgeblieben. So macht es Sinn, zumindest auf das Erreichen der nächsten Unterstützungslinien insbesondere bei rund 120 $ zu warten.



Helmut Gellermann



