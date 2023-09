Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix +0,31% auf 3503,17, davor 6 Tage im Minus (-1,01% Verlust von 3527,75 auf 3492,23), BKS Bank Stamm -0,61% auf 16,4, davor 4 Tage ohne Veränderung , Pierer Mobility -3,05% auf 63,6, davor 3 Tage im Plus (2,18% Zuwachs von 64,2 auf 65,6), Telekom Austria 0% auf 6,6, davor 3 Tage im Plus (2,33% Zuwachs von 6,45 auf 6,6), DO&CO -0,76% auf 103,8, davor 3 Tage im Plus (3,56% Zuwachs von 101 auf 104,6), Flughafen Wien -1,14% auf 47,75, davor 3 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 46,8 auf 48,3), ams-Osram +4,13% auf 4,41, davor 3 Tage im Minus (-25,87% Verlust von 5,72 auf 4,24), Verbund +0,06% auf 77,05, davor 3 Tage im Minus (-3,45% Verlust von 79,75 auf 77). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:RBI 13,81 (MA100: 13,75, xU, davor 58 ...

