Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen die "Halten" Empfehlung und das Kursziel von 28,0 Euro für VIG. Sie meinen: "Der Versicherungssektor hat aufgrund der Einführung der IFRS 17/9-Rechnungslegungsstandards, die am 1. Januar 2023 in Kraft traten, einen Wandel durchlaufen. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends bleiben unverändert, der Inflationsdruck ist nach wie vor vorhanden und das Anlageportfolio profitiert von Zinserhöhungen. Das Jahr 2023 scheint über dem langfristigen Durchschnitt zu liegen, was die Auswirkungen von Naturkatastrophen betrifft, die sich höchstwahrscheinlich auf die Rentabilität des Versicherungssektors und der VIG auswirken würden."

