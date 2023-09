Frankfurt (ots) -



Die Chancen, das 2020 verpasste Ziel einer für Gesundheit, Umwelt und Klima verträglichen Chemie nun bis 2030 zu erreichen, sind minimal. Das zeigt sich leider auch in Europa, wo im Vergleich mit anderen Erdteilen die Umweltstandards der Branche hoch sind und die Chemikalien-Regulierung fortgeschritten ist. Auch hier besteht die Herausforderung der Branche darin, eine wirklich nachhaltige Produktion mit möglichst komplett geschlossenen Kreisläufen zu etablieren. Keine Frage, die Chemie wird dringend benötigt, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen - ob in der Landwirtschaft, in der Energieproduktion oder im Verkehr. Doch man wäre froh, wenn die Branche genauso viel Energie in einen zukunftsorientierten Umbau stecken würde wie in die Lobbyarbeit für den Status quo.



