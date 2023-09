DJ PTA-News: Ottakringer Getränke AG: Delisting-Angebot veröffentlicht - Zulassung vom Amtlichen Handel mit Wirkung zum 31.12.2023 widerrufen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/29.09.2023/18:08) - Die Stammaktien (ISIN AT0000758008) und Vorzugsaktien (ISIN AT0000758032) der Ottakringer Getränke AG ("OG") sind zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse zugelassen und notieren im Segment "standard market auction".

Die Ottakringer Holding AG sowie die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger haben am 8. August 2023 als Mehrheitsaktionäre der OG verlangt, die Zulassung der Stammaktien und der Vorzugsaktien zum Handel an der Wiener Börse zu beenden.

Die Ottakringer Holding AG sowie die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger haben als Bieter ein Angebot zur Beendigung der Handelszulassung im Sinne des § 38 Abs 6 bis 8 BörseG 2018 iVm § 27e ff ÜbG an die Aktionäre der OG gestellt, das heute am 29. September 2023 auf der Homepage der Übernahmekommission ( https://www.takeover.at ) sowie auf der Homepage der Ottakringer Getränke AG ( https://www.ottakringerkonzern.com/investoren/delisting ) veröffentlicht wurde.

Wie in der Ad-Hoc Meldung vom 8. August 2023 angekündigt, beträgt der Angebotspreis EUR 85,00 ex Dividende 2022 (aber cum Dividende 2023) je Stammaktie und EUR 70,00 ex Dividende 2022 (aber cum Dividende 2023) je Vorzugsaktie. Die Annahmefrist läuft vom 29. September 2023 bis einschließlich 27. Oktober 2023.

Die Wiener Börse hat mit heutigem Tag den Widerruf der Zulassung zum Amtlichen Handel mit Wirkung zum 31.12.2023 verfügt. Der letzte Handelstag ist Freitag der 29. Dezember 2023.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Ottakringer Getränke AG dar.

(Ende)

Aussender: Ottakringer Getränke AG Adresse: Ottakringer Platz 1, 1160 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Alexander Tesar Tel.: +43 1 49100-2253 E-Mail: alexander.tesar@ottakringerkonzern.com Website: www.ottakringerkonzern.com

ISIN(s): AT0000758008 (Aktie), AT0000758032 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2023 12:08 ET (16:08 GMT)